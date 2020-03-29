Теннисисты из Польши присоединяются к борьбе с коронавирусом в своей стране

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Игроки принимают участие в сборе средств для помощи работникам медицины
Польская экс-теннисистка и нынешний тренер хорватки Петры Мартич, Сандра Заневска, запустила сбор 500,000 злотых (~3,5 млн. гривен), которые будут направлены на покупку защитных средств для медперсонала в различных больницах Польши.
“Мы должны действовать быстро и защитить наших героев, которые находятся на передовой – врачей, медсестёр, работников скорой помощи, спасателей. Время разминки и защиты закончилось. Пора действовать, ведь угроза реальна. Мы должны купить средства как можно скорее”, – говорится в сообщении на сайте.
К акции уже присоединились Агнешка и Уршула Радваньские, Ига Свёнтек, Магда Линетт, Лукаш Кубот, Хуберт Гуркач и другие польские теннисисты. Данную сумму игроки планируют собрать до конца апреля.
На сегодняшний день в Польше зафиксировано 1481 случай заболевания коронавирусом, в том числе 17 смертей.
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