Теннисисты из Польши присоединяются к борьбе с коронавирусом в своей стране

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Польская экс-теннисистка и нынешний тренер хорватки Петры Мартич, Сандра Заневска, запустила сбор 500,000 злотых (~3,5 млн. гривен), которые будут направлены на покупку защитных средств для медперсонала в различных больницах Польши.

“Мы должны действовать быстро и защитить наших героев, которые находятся на передовой – врачей, медсестёр, работников скорой помощи, спасателей. Время разминки и защиты закончилось. Пора действовать, ведь угроза реальна. Мы должны купить средства как можно скорее”, – говорится в сообщении на сайте.

К акции уже присоединились Агнешка и Уршула Радваньские, Ига Свёнтек, Магда Линетт, Лукаш Кубот, Хуберт Гуркач и другие польские теннисисты. Данную сумму игроки планируют собрать до конца апреля.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 1481 случай заболевания коронавирусом, в том числе 17 смертей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ruszyliśmy z inicjatywą #rakietąwkoronawirusa ! Zbieramy na niezbędny sprzęt dla służb medycznych potrzebny do walki z epidemią. Uderzasz w wirusa razem z nami? Link w bio #pomagamyjakmożemy Публикация от Sandra Zaniewska (@sandrazaniewska) 26 Мар 2020 в 6:55 PDT

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