Уимблдон отменят на следующей неделе

Турнир должен был состояться 29 июня – 12 июля
#Уимблдон, #коронавирус
Источник – sports.ru.
В ближайшие дни будет принято решение об отмене Уимблдона-2020 из-за пандемии коронавирус.
Об этом сообщает Daily Mail.
Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и практически наверняка завершится отменой турнира – первым с 1945 года.
Также сообщается, что Уимблдон застрахован от последствий коронавирус лучше большинство спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.
Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.
Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.