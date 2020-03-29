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Теннис

Уимблдон отменят на следующей неделе

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Турнир должен был состояться 29 июня – 12 июля

#Уимблдон, #коронавирус

Источник – sports.ru.

В ближайшие дни будет принято решение об отмене Уимблдона-2020 из-за пандемии коронавирус.

Об этом сообщает Daily Mail.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и практически наверняка завершится отменой турнира – первым с 1945 года.

Также сообщается, что Уимблдон застрахован от последствий коронавирус лучше большинство спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

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Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.

Источник: champion.com.ua
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