Уимблдон отменят на следующей неделе

Турнир должен был состояться 29 июня – 12 июля

#Уимблдон, #коронавирус

Источник – sports.ru.

В ближайшие дни будет принято решение об отмене Уимблдона-2020 из-за пандемии коронавирус.

Об этом сообщает Daily Mail.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и практически наверняка завершится отменой турнира – первым с 1945 года.

Также сообщается, что Уимблдон застрахован от последствий коронавирус лучше большинство спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.