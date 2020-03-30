Дирк Хордорфф: “Организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира и травяного сезона”

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Вице-президент немецкой теннисной федерации и тренер пообщался с рядом СМИ.



В интервью немецкой и французской прессе Хордорфф рассказал, как развиваются события по вопросам организации соревнований в этом году.

По словам Хордорффа, решение об отмене травяных турниров ATP и WTA уже принято, но о полной отмене сезона на траве будет объявлено вместе с официальным заявлением организаторов Уимблдона. Ожидается, что обращение травяного «мэйджора» будет опубликовано в среду.

Как отметил теннисный чиновник, травяной сезон не будут переносить на осень из-за погодных условий, которые не подходят для проведения соревнований на этом покрытии.

«Это то решение, которое имеет смысл. На грунте играть можно и позднее по ходу сезона, но играть на траве в октябре невозможно. Покрытие просто будет мокрым».

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Также Хордорфф прокомментировал решение организаторов Ролан Гаррос перенести соревнования на сентябрь – октябрь.

«Это отвратительно. Если каждый так будет поступать, это убьет теннис», – выразил свое мнение немецкий теннисный функционер. Хордорфф отметил, что такое решение не отображает мнение всей французской федерации, а ответственность лежит именно на главе FFT – Бернаре Гьюдичелли.

«В ATP и WTA предлагали найти общее решение, но он просто закончил разговор посреди обсуждений. Глава ATP ясно дал понять, что если они будут продолжать, то за турнир просто не засчитают очки в рейтинг. Гьюдичелли надеялся, что на его стороне будет ITF, но этого не произошло, сейчас он один против всех. Нельзя воевать против всего теннисного мира, против игроков, против организаторов. Я думаю, что Гьюдичелли запаниковал, ведь в феврале 2021 года будут выборы и ему хотелось набрать очки». По мнению Хордорффа, Ролан Гаррос все-таки может состоятся в этом году осенью, но в более поздние даты.

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«В октябре может быть небольшой грунтовый сезон. Если в октябре мы увидим какой-то теннис, то я буду очень счастлив. Но на данный момент сложно представить, что до появления вакцины или четкого медикаментозного лечения, это будет возможно. Самое важное сейчас – это здоровье людей. Можно ли представить, что люди будут снова путешествовать с турнира на турнир, все игроки, болельщики, тренера, физиотерапевты, судьи? Сейчас есть более важные вещи, чем теннис, о которых мы должны думать. В финансовом плане с теннисом все будет в порядке. Я не думаю, что у игроков из топ-100 должны возникнуть проблемы с тем, как выжить, пока нет матчей. Конечно, может быть такой вариант, когда спонсоры не будут оказывать такую же поддержку некоторым соревнованиям, но в целом теннис выживет. Он будет другим, но выживет».

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Фото: Kick.de.