Экс-теннисистка Топ-20: “Вообще не предвижу того, что мы будем играть в этом году”

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33-летняя американка в интервью Tennis Channel призналась, что сомневается в том, что турниры возобновятся в этом сезоне. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 теннисный сезон приостановлен до 7 июня.

“Я вообще не предвижу того, что мы будем играть в этом году. Возможно, будут проводиться менее значимые турниры, но трудно представить, что состоятся какие-либо турниры Большого Шлема. Лично мне хотелось бы сыграть на US Open.

Игроки будут очень свежими, но очевидно, что ни у кого не будет соревновательного ритма. Теннис – это игра, зависящая от ритма, и матчи помогают в этом. Мы живём в очень тяжёлое время”.

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Источник:

www.tennis.com

Фото: Getty Images.