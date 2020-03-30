Григор Димитров: “Сейчас я все больше чувствую, что для меня действительно значит теннис”

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Экс-третья ракетка мира рассказал в эфире болгарского телеканала, чем он занимается во время паузы в теннисном туре.



“Со мной все хорошо, я нахожусь в Калифорнии. Я приехал сюда перед началом американской серии и остался тут, когда узнал, что турниры отменяют. Я не спешу возвращаться в Европу и, думаю, что сделал правильный выбор. Здесь ситуация более-менее нормальная, все не так серьезно, как это на данный момент в Европе или в Нью-Йорке. Стараюсь соблюдать гигиену, мыть руки и быть дома”.

Ранее теннисист сделал пожертвование в одну из болгарских больниц. Теперь Димитров ждет подтверждения, когда в медучреждение в Хасково поступит жизненно необходимое оборудование.

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“Сейчас в мире теннис имеет микроскопичное значение. В ATP есть свои различные теории, но только время покажет, какие из них действительно имеют место быть. В нашем спорте хорошо то, что каждую неделю у нас есть новый турнир. Поэтому я знаю, что впереди у нас будут соревнования. Когда – это не имеет для меня значения. В такой ситуации, как сегодня, я все больше чувствую, что для меня действительно значит теннис. Думаю, такие же мысли посещают сейчас многих игроков. Пока все сложно, но на первый план выходит то, что мы должны преодолеть сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что все теннисные ассоциации, игроки, независимо от их рейтинга, должны принимать общие решения. Сейчас действительно нелегко обсуждать очки, турниры… Но другие вещи сегодня важнее – чтобы все были в безопасности и смогли пройти через это, оставаясь здоровыми.

С многими игроками я сейчас общаюсь онлайн, Фабио Фоньини был одним из первых, с кем я связался, когда все началось. С моими друзьями мы соревнуемся, у кого в конце будет самая длинная борода. Я надеюсь победить, это такие маленькие победы, которые можно сегодня одержать. Также я думаю о том, чтобы записаться на онлайн-курсы в один из университетов. Может быть, это будет Школа бизнеса в Гарварде, я всегда хотел там учиться”.

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Источник:

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Фото: Instagram.