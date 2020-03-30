Лионель Мальтез: “Нужно сделать все, чтобы в 2020 году были сыграны турниры на самом высоком уровне”

Новости

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Один из членов исполнительного комитета французской теннисной федерации – о проведении Ролан Гаррос осенью 2020 года.



“Ролан Гаррос стал первым турниром, даты проведения которого были перенесены, но это решение мы не приняли за одну ночь, – рассказывает Мальтез, который отвечает за экономическое развитие в FFT. – Это был результат размышлений в течение нескольких недель. Как бы там ни было, мы были уверены в своем решении, поскольку тогда никаких совместных обсуждений между теннисными организациями не проводилось. Уимблдон и US Open поступили бы точно так же. Даже сегодня люди из ATP говорят нам, что на нашем месте они приняли бы такое же решение, потому что сейчас творится полная неразбериха”.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Так, Мальтез приводит пример Мастерса в Майами, который по слухам, также хотели перенести на осень.

“Мы знали, что пресса на нас ополчится, что нас несколько дней будут ненавидеть. Но мы действовали в интересах Франции и французских теннисных клубов. Если не будет Открытого чемпионата Франции, то это серьезно повлияет на местный любительский теннис. Ежегодно турнир отдает на это направление 100 миллионов евро, а если Ролан Гаррос не состоится в этом году, то мы останемся без 260 миллионов. В таком случае федерации придется влезать в огромные долги, чтобы поддерживать любительский теннис. Мы несем ответственность за целые семьи и у нас нет права понижать зарплату. Нам придется продолжать выплачивать сотрудникам деньги. Но зарплата в спорте неизбежно изменится, и на высоком уровне, и на низком. Например, мы уже видели, что футболистам мюнхенской «Баварии» понизили доход на 20%”.

Критика со стороны вице-президента немецкой федерации тенниса Дирка Хордорффа по мнению Мальтеза носит сугубо личный характер.

“У Хордорффа очень близкие отношения с Советом игроков АТР, где есть Йен-Сун Лу и Вашек Поспишил, которых он тренировал. У Поспишила личный протест в адрес французского мэйджора. Он требует бойкота от игроков и чтобы в ATP не давали очки за Ролан Гаррос ради того, чтобы самому сыграть на Кубке Лейвера”.

Мальтез настаивает, что в 2020 году соревнования в профессиональном теннисе должны быть возобновлены на самом высоком уровне.

“Нам нужно постараться сделать все, чтобы в этом году мы вновь проводили турниры. Пусть даже их будет немного, потому что нужно возвращать деньги в теннисную экономику. Если в этом году не будет турнира Большого Шлема, не будет других турниров, то все рухнет как по принципу домино. Крупные турниры, конечно, смогут выжить, но более мелкие умрут. Это повлияет на всю систему, я думаю, что некоторые турниры даже станут банкротами. Уже есть такие соревнования, в том числе Мастерсы, которые испытывают большие трудности. Просто никто не мог быть застрахован от эпидемии, это бы требовало слишком больших денег”.

> Директор Australian Open: “Теннис зависит от международных поездок и возобновить их будет сложно”

По словам Мальтеза, без заработка на турнирах не смогут обойтись ни сами организаторы, ни игроки, поэтому в приоритете должны остаться мэйджоры и Мастерсы.

“В условиях чрезвычайной ситуации все четыре турнира Большого Шлема должны объединиться и попытаться сотрудничать во имя спасения мирового тенниса. Нужно, чтобы спорт сохранял свой глобальный статус. Маленькие нации, возможно, не переживут этой ситуации и мы вернемся к такому положению вещей, которое было в теннисе в 20-х годах прошлого века, когда ведущими нациями были только американцы, британцы, французы и австралийцы”.

На сегодня во Франции зафиксировано более 40 тысяч заражения коронавирусом (более 1,6 тысячи с летальным исходом).

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

lequipe.fr

Фото: La Provence.