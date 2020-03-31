Директор Australian Open: “Теннис зависит от международных поездок и возобновить их будет сложно”

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Крейг Тайли – о возобновлении теннисных турниров в 2020 году и подготовке к австралийскому мэйджору в сезоне-2021.
“Лично я вижу ситуацию так, что проводить соревнования в этом году будет тяжело. Теннис зависит от международных поездок. И на мой взгляд, это последнее, что удастся возобновить. Думаю, что тот спорт, который имеет местный характер, получит больше шансов на возобновление, с международным – ситуация обстоит более проблематично.
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Сейчас мы рассматриваем все варианты, связанные с Открытым чемпионатом Австралии. Но пока мы планируем его проводить и надеемся на отличный сезон. Нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Завтра утром мы можем проснуться и узнать о том, что создано какое-то волшебное лечение или коктейль медикаментов, которые действительно помогают, или же медики на пути к созданию вакцины. Но, если читать литературу, то становится ясно, что в ближайшем будущем такой сценарий не выглядит реальным.
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Так что, как мне кажется, возобновить турниры внутри страны, национальные соревнования, будет возможно, а переезжать из страны в страну – вот это будет трудно. Я думаю, что профессиональные соревнования на местном уровне смогут быть возобновлены быстрее. Как раз на этом мы, как теннисная федерация, будем фокусироваться как только ограничения начнут отменять”.
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Источник:
heraldsun.com.au
Фото: Getty Images.