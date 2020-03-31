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Теннис

Голосование: Джимми Коннорс – Карлос Мойя. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

28.03.20 10:40

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

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> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ВТОРОЙ КРУГ
Джимми КОННОРС (США) – Карлос МОЙЯ (Испания)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

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Источник: btu.org.ua
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