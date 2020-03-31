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Теннис

На кортах US Open создадут временный госпиталь

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

По информации СМИ, теннисный центр имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке будут использовать для потребностей медслужб.

Как сообщает The Washington Post, планируется переоборудование спортивного комплекса, чтобы помочь городу во время борьбы с пандемией коронавируса. По последним данным в штате зафиксировано 66,5 тысяч случаев заражения, при этом в самом городе Нью-Йорк – более 38 тысяч.

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На закрытых кортах теннисного центра, на котором проходит Открытый чемпионат США, будут обустроены места для больных (планируют установить 350 кроватей), а на обновленной арене имени Луи Армстронга создадут буфет, который сможет выдавать 25 тысяч порций еды. На сегодняшний день теннисный центр оценивают как “место для оказания вспомогательной медицинской помощи” и пока не планируют использовать для размещения больных с COVID-19.

Открытый чемпионат США в теннисном календаре запланирован на 24 августа – 13 сентября.

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> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник:
wsj.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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