Николя Маю: “Отмена Уимблдона – это потрясение, но нужно искать способы продолжить сезон”

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Прошлогодний финалист Уимблдона поделился мнением по поводу отмены травяного мэйджора и о дальнейшей судьбе теннисного сезона.



В прошлом сезоне Николя Маю в дуэте со своим соотечественником Эдуаром-Роже Вассленом потерпел поражение в финале Уимблдона против пары Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара.

“Очевидно, что мы пока в ожидании заявления со стороны организаторов Уимблдона, – рассказал экс-первая ракетка мира в паре в интервью beIN Sports. – Но у нас осталось мало сомнений. В отличие от Ролан Гаррос, перенести Уимблдон на другое время не получится. Конечно, то, что Уимблдона не будет – это потрясение. Очевидно, что мы, французы, должны сделать все, чтобы сохранить Ролан Гаррос. Этот турнир – это часть французского наследия. Тем не менее, организаторы должны были понимать, что действуя в обход других турниров, они столкнуться с критикой. Нужно с этим смириться и принять ситуацию.

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Если говорить о том, что весь сезон может быть отменен, то я считаю, что нужно искать способы, как возобновить соревнования, нужно искать возможности проводить турниры. Я знаю, что в ATP этим сейчас как раз и занимаются. Нужно сотрудничать с турнирами Большого Шлема. Хотя есть опасения, что все пойдет по самому плохому сценарию. Нужно находить решения, даже если мы сможем сыграть всего несколько недель в декабре.

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Сегодня мы живем в исключительные и особенные времена. Это тяжелый этап для каждого, но нужно найти способы, чтобы сесть за стол и составить теннисный календарь. Теннис проходит через трудное время и нужно находить в себе силы принимать решения. Думаю, что крупные турниры смогут выжить, но маленьким соревнованиям это будет сделать сложнее. Я говорю о турнирах серии 250, о челленджерах, которые круглый год трудятся, чтобы найти спонсоров”.

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Источник:

tennisactu.net

Фото: Getty Images.