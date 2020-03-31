WTA отказалась финансово поддержать теннисисток на период карантина

Теннисистки вернутся на корты в лучшем случае в начале июня
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Источник – Reuters.
Пандемия коронавирус с середины марта приостановила соревнования под эгидой WTA, но помочь спортсменкам не могут.
Об этом заявили в WTA.
“Мы бы хотели, чтобы все получили компенсацию ожидаемого заработка, но в WTA нет финансовых возможностей для таких выплат.
Теннисисты – не работники WTA. Оплата их труда строится на результатах на корте. WTA понимает трудности, с которыми столкнулись эти спортсмены”, – говорится в заявлении.
Теннисистки вернутся на корты в лучшем случае в начале июня. Также в WTA подтвердили вероятность продолжения сезона на ноябрь и декабрь.
Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.
Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.