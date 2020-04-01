Чемпион Roland Garros-1989 заболел на коронавирус

Макинрой заразился коронавирусом

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Источник – Главком.

У бывшего американского теннисиста Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружили коронавирус.

Об этом заявил сам Патрик.

Бывший капитан сборной США на Кубке Дэвиса сдал тест, который подтвердил заражение.

Патрікові Макінроєві – 53 года. Он выступал в Туре с конца 80-х – в 90-е годы. В 1991-ом Патрик играл в полуфинале Australian Open, а в 1995-м – в четвертьфинале US Open. Наивысшая позиция Макинроя-младшего в мировом рейтинге в одиночном разряде – 28-ю (сентябрь 1995-го). В парном разряде Патрик был чемпионом Roland Garros-1989 вместе с соотечественником Джимом Ґраббом.

Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.