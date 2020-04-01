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Теннис

Доминик Тим о критике со стороны экс-тренера: “Бресник знает, почему мы расстались”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Третья ракетка мира ответил на комментарии своего бывшего тренера.

В заявлении теннисиста, которое опубликовала австрийская пресса, Тим говорит, что «очень разочарован» словами своего бывшего тренера. «К сожалению, Гюнтер Бресник по какой-то причине занимается тем, что выставляет мою семью и меня в плохом свете перед обществом после столь многих лет успешного сотрудничества».

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«Я не могу оставить его слова без комментариев. Если Бреснику не хватает уважения, которого он заслуживает, поскольку я обязан ему всем, если он серьезно считает, что мой отец без него остался бы тренером в клубе, а я был игроком уровня «фьючерсов», то возникает вопрос по поводу того, не преследует ли его в какой-то степени мания величия. В свою очередь, ему не хватает уважения ни в мой адрес, ни в адрес моего отца».

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По словам Тима, он не мог расстаться с тренером, если на то «не было бы хорошей причины». «Гюнтер Бресник знает, почему мы расстались, и я не хочу озвучивать это публично – по крайней мере, пока». Тим добавил, что делать подобные заявления его бывшему наставнику с его «точки зрения было совсем необязательно». Независимо от этого он желает «Гюнтеру Бреснику всего наилучшего в будущем».

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Источник:
kurier.at

Фото: Imago.

Источник: btu.org.ua
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