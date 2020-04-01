Голосование: Энди Маррей – Андре Агасси. Турнир первых ракеток мира

Новости
Вчера, 21:00
Даяна Ястремская будет помогать одесситам в условиях карантина
Вчера, 19:15
Чемпион Ролан Гаррос сдал положительный тест на коронавирус
28.03.20 10:40
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP
25.03.20 08:27
Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом
Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.
Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.
> Полная сетка турнира
Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).
ВТОРОЙ КРУГ
Энди МАРРЕЙ (Великобритания) – Андре АГАССИ (США)
Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.
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