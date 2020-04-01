Среда, 1 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисГолосование: Новак Джокович – Илие Настасе. Турнир первых ракеток мира
Теннис

Голосование: Новак Джокович – Илие Настасе. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 14:04

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

Вчера, 21:00

Даяна Ястремская будет помогать одесситам в условиях карантина

Вчера, 19:15

Чемпион Ролан Гаррос сдал положительный тест на коронавирус

25.03.20 08:27

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

Читайте также:  Ястремская - Барти: анонс и прогноз на финал Adelaide International - Premier

> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ВТОРОЙ КРУГ
Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) – Илие НАСТАСЕ (Румыния)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Читайте также:  Свитолина - Мугуруса: онлайн-трансляция матча в Дубае
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Экс-тренер третьей ракетки мира: “Раздражает, когда ты позволяешь себя одурачить”

Ястремская: Коронавирус – это не миф

Голосование: Энди Маррей – Андре Агасси. Турнир первых ракеток мира

Джейми Маррей: “Организаторам Уимблдона трудно перенести турнир на другое время”

Чемпион Roland Garros-1989 заболел на коронавирус

Закрыть