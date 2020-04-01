Ястремская: Коронавирус – это не миф

Даяна Ястремская прокомментировала пандемию коронавирус
#Ястремская, #коронавирус
Источник – Чемпион.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.
Об этом рассказала теннисистка в Іnstagram.
“Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств для существования.
Вирус – это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса”, – рассказала Ястремская.
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НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. ✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. Вирус – это не миф, это серьезная угроза. Только объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности; — средства защиты (маски и перчатки); — продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творит добро. Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 Ы да. Для нас очень важен твой репост! #Одесса #коронавирус #помощь
Напомним, WTA отказалась финансово поддержать теннисисток на период карантина.