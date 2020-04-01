Ястремская: Коронавирус – это не миф

Даяна Ястремская прокомментировала пандемию коронавирус

#Ястремская, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.

Об этом рассказала теннисистка в Іnstagram.

“Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств для существования.

Вирус – это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса”, – рассказала Ястремская.