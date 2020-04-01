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Ястремская: Коронавирус – это не миф

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Даяна Ястремская прокомментировала пандемию коронавирус

#Ястремская, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская запустила проект помощи одесситам в условиях карантина.

Об этом рассказала теннисистка в Іnstagram.

“Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств для существования.

Вирус – это не миф, это серьезная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять. Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса”, – рассказала Ястремская.

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НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус – это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Только объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣ ⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣ ⁣⁣— продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творит добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣Ы да. Для нас очень важен твой репост!⁣⁣ ⁣⁣#Одесса #коронавирус #помощь

Публикация вот Dayana Yastremska 📎 (@dayana_yastremskay) 31 Мар 2020 в 11:45 PDT

Напомним, WTA отказалась финансово поддержать теннисисток на период карантина.

Источник: champion.com.ua
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