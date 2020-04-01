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Теннис

Ровно 23 года назад Мартина Хингис впервые стала первой ракеткой мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Швейцарская теннисистка поднялась на вершину рейтинга WTA в 16-летнем возрасте

В понедельник, 31 марта 1997 года, благодаря победе на турнире WTA в Майами, в котором она обыграла Монику Селеш, швейцарка стала самой юной первой ракеткой мира за всю историю существования рейтинга (с 1975 года). Тогда Хингис было 16 лет 182 дня и она превзошла достижение Селеш, которая поднималась на первое место в 17 лет 99 дней в марте 1991 года.

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За время профессиональной карьеры, которую она завершила в конце 2017 года, Мартина выиграла 43 одиночных титула, в том числе пять на турнирах Большого Шлема, и 64 в паре, 13 из которых на “мэйджорах”. Также 39-летняя швейцарка, помимо парного, собрала “Карьерный Большой Шлем” в миксте, став чемпионкой на данном уровне семь раз.

В марте прошлого года Мартина Хингис впервые стала мамой, родив девочку Лию.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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