Организаторы отменили соревнования впервые с 1945 года
#Уимблдон
Источник – iSport.ua.
Уимблдон не состоятся в 2020 году из-за пандемии коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Матчи должны были состояться с 29 июня по 12 июля.
Организаторы объявили об отмене соревнований и заявили, что следующий турнир, который станет 134-м в истории и пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.
Турнир, который проводится на траве в Лондоне, не состоится впервые с 1945 года. Тогда соревнованием помешала Вторая мировая война.
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Источник: champion.com.ua