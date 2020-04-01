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Теннис

Уимблдон не состоятся в 2020 году

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Организаторы отменили соревнования впервые с 1945 года

#Уимблдон

Источник – iSport.ua.

Уимблдон не состоятся в 2020 году из-за пандемии коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матчи должны были состояться с 29 июня по 12 июля.

Организаторы объявили об отмене соревнований и заявили, что следующий турнир, который станет 134-м в истории и пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

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Турнир, который проводится на траве в Лондоне, не состоится впервые с 1945 года. Тогда соревнованием помешала Вторая мировая война.

Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.

Источник: champion.com.ua
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