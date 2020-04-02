Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисГолосование: Энди Роддик – Бьорн Борг. Турнир первых ракеток мира
Теннис

Голосование: Энди Роддик – Бьорн Борг. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 21:18

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Вчера, 19:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Вчера, 18:20

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Вчера, 18:02

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

Читайте также:  Экс-тренер третьей ракетки мира: "Раздражает, когда ты позволяешь себя одурачить"

> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ВТОРОЙ КРУГ
Энди РОДДИК (США) – Бьорн БОРГ (Швеция)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Читайте также:  Стокгольм. Типсаревич отыграл 9 матчболов в своем последнем матче в Туре
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Организаторы US Open не планируют переносить турнир

Уимблдон не состоятся в 2020 году

ITF откладывает возобновление турниров на середину июля

Свитолина неординарно отреагировала на отмену Уимблдона

Доминик Тим о критике со стороны экс-тренера: “Бресник знает, почему мы расстались”

Закрыть