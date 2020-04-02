Голосование: Рафаэль Надаль – Хуан Карлос Ферреро. Турнир первых ракеток мира

Новости

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.



Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ВТОРОЙ КРУГ

Рафаэль НАДАЛЬ (Испания) – Хуан Карлос ФЕРРЕРО (ИСПАНИЯ)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

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