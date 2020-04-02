Организаторы US Open не планируют переносить турнир

Подготовка турнира проходит по плану

#US Open

Источник – Sport Arena.

Организаторы Открытого чемпионата США не планируют переносить турнир, который должен стартовать 24 августа.

Об этом сообщает директор Ассоциации тенниса США Дэнни Зауснер.

Подготовка следующего розыгрыша US Open на сегодня проходит по плану.

Ранее организаторы соревнований в Нью-Йорке не отрицали, что турнир придется перенести в связи с пандемией коронавирус COVID-19.

В марте организаторы Ролан Гаррос перенесли турнир на сентябрь и октябрь нынешнего года из-за пандемии. В свою очередь, организаторы Уимблдона вероятно готовятся отменить турнир.

Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.