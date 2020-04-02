Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОрганизаторы US Open не планируют переносить турнир
Теннис

Организаторы US Open не планируют переносить турнир

AdminНет комментариев
Добавлено

Подготовка турнира проходит по плану

#US Open

Источник – Sport Arena.

Организаторы Открытого чемпионата США не планируют переносить турнир, который должен стартовать 24 августа.

Об этом сообщает директор Ассоциации тенниса США Дэнни Зауснер.

Подготовка следующего розыгрыша US Open на сегодня проходит по плану.

Ранее организаторы соревнований в Нью-Йорке не отрицали, что турнир придется перенести в связи с пандемией коронавирус COVID-19.

Читайте также:  Ястремская проиграла Барти на турнире Miami Open

В марте организаторы Ролан Гаррос перенесли турнир на сентябрь и октябрь нынешнего года из-за пандемии. В свою очередь, организаторы Уимблдона вероятно готовятся отменить турнир.

Ранее Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом.

Напомним, легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять − 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Уимблдон не состоятся в 2020 году

ITF откладывает возобновление турниров на середину июля

Свитолина неординарно отреагировала на отмену Уимблдона

Доминик Тим о критике со стороны экс-тренера: “Бресник знает, почему мы расстались”

Голосование: Новак Джокович – Илие Настасе. Турнир первых ракеток мира

Закрыть