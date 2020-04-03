Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСтаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом
Теннис

Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Стаховский

Следом за бывшим министром здравоохранения Украины Уляной Супруной, которая обратилась к Илону Маску с просьбой о помощи с аппаратами штучной вентиляции легких, к известнейшему изобретателю обратился один из лучших теннисистов Украины современности Сергей Стаховский.

В комментариях, к официальному аккаунту Илона Маска спортсмен попросил помочь Украине.

«Уважаемый господин Маск, через очень короткое время ситуация в Украине будет катастрофической. Прошу Вас рассмотреть возможность любой медицинской поддержки для моей страны»

Напомним, ранее Илон Маск предложил странам свою помощь в предоставлении аппаратов ИВЛ. В Украине количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет всего лишь 3500, чего точно не хватит, учитывая насколько быстро распространяется коронавирус в стране.

загрузка...
Тэги: Илон МасккороанвирусСергей Стаховский
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Девятикратная чемпионка турниров Большого Шлема показала свою коллекцию полотенец с Уимблдона

Стефанос Циципас: “Думал, что новость об отмене Уимблдона – это первоапрельская шутка”

Сергей Стаховский написал Илону Маску с просьбой помочь украинцам

Голосование: Роджер Федерер – Андре Агасси. Турнир первых ракеток мира

Надаль и Федерер вновь обратились к болельщикам

Закрыть