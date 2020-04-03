Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Следом за бывшим министром здравоохранения Украины Уляной Супруной, которая обратилась к Илону Маску с просьбой о помощи с аппаратами штучной вентиляции легких, к известнейшему изобретателю обратился один из лучших теннисистов Украины современности Сергей Стаховский.

В комментариях, к официальному аккаунту Илона Маска спортсмен попросил помочь Украине.

«Уважаемый господин Маск, через очень короткое время ситуация в Украине будет катастрофической. Прошу Вас рассмотреть возможность любой медицинской поддержки для моей страны»

Напомним, ранее Илон Маск предложил странам свою помощь в предоставлении аппаратов ИВЛ. В Украине количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет всего лишь 3500, чего точно не хватит, учитывая насколько быстро распространяется коронавирус в стране.