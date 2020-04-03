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Теннис

Стефанос Циципас: “Думал, что новость об отмене Уимблдона – это первоапрельская шутка”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Шестая ракетка мира прокомментировал заявление организаторов Уимблдона и рассказал, что делает во время паузы в Туре.

Об отмене Уимблдона

“Я пошел спать, думая, что это все плохая первоапрельская шутка. Но я проснулся сегодня и вижу, что турнир на самом деле отменен. Я буду скучать по этому особенному чемпионату и не могу дождаться, когда он состоится в 2021 году”.

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О тренировках в условиях карантина

“Я пытаюсь оставаться активным. Сейчас это трудно – нужно стараться не разлениться. Я стараюсь заниматься на улице настолько, насколько это возможно. Ближе к середине дня я выхожу на воздух и занимаюсь. В основном это кардионагрузки и упражнения на координацию, силовые упражнения я практически не делаю. Целый день находится в помещении – это плохо! Нужно немного свежего воздуха и для вашей кожи! Я стал таким бледным за последние несколько дней”.

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О питании и соблюдении спортивной диеты

“Первые пару дней я старался готовить сам, но потом мне это быстро надоело! Я обычно заказываю еду на вынос из ресторанов. Я стараюсь не употреблять вредную пищу и питаться только полезными продуктами. Я хорошо ем и пью, это поможет поддерживать себя в форме, также я ем много органических продуктов, которые полезны для моего здоровья”.

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О занятиях во время карантина

“До начала паузы я был в хорошей форме. Теперь же я буду уделять время чему-то новому. Может быть, выучу еще один иностранный язык, сосредоточусь на каких-то новых знаниях, я всегда стараюсь учиться чему-то новому и совершенствоваться как личность”.

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Источник:
itftennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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