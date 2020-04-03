Турнир WTA в Бухаресте, запланированный на вторую половину июля, отменён

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Вици-президент Федерации тенниса Румынии Джордже Косак сообщил, что турнир BRD Bucharest Open в этом году не состоится. По словам румына, контракт с владельцем лицензии истёк в прошлом году, однако он не планирует возобновлять с ним переговоры в этом году, учитывая ситуация в мире.

Турнир в Бухаресте должен был пройти 13-19 июля, первой неделе после предполагаемого возобновления сезона. Отметим, что в это же время в календаре WTA запланирован турнир в Лозанне.

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Источник:

www.digisport.ro