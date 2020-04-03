В одном интервью Свитолина не вспомнила слово Украина – Шкиль

Шкиль – о патриотичность украинских спортсменов

#Шкиль

Источник – football24.ua.

Чувство национального достоинства – отсутствует, как явление, у большинства наших спортсменов.

Об этом заявил бывший народный депутат Украины Андрей Шкиль.

“Очень ценю спортсменов, которые имеют четкую патриотическую позицию, как Лужный. Это важно, потому что на него ориентируются люди, для которых он – авторитет. При этом он не политик. Социальные лидеры монтируют национальные основы народа. Но таких среди спортсменов – единицы. Не знаю, что происходит с нашими боксерами…

Это ужас! Или Свитолина, например. Она встречается с Монфисом, поэтому является популярной здесь, во Франции. Ни разу, ни разу, ни разу ни в одном интервью она слово Украина не вспомнила. Это неприятно. Чувство национального достоинства – отсутствует, как явление, у большинства наших спортсменов”, – отметил Шкиль.