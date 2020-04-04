Давид Гоффен: “Мой холодильник никогда не был так забит продуктами, как сейчас”

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Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Десятая ракетка мира прокомментировал паузу в Туре и рассказал, чем занимается дома.



“В Монако все проходит хорошо, все люди следуют рекомендациям властей. Сейчас я не просыпаюсь так рано, потому что весь день я предоставлен сам себе. Где-то полтора часа я делаю стандартные упражнения, которые мне предложил мой тренер по физической подготовке. Я понемногу готовлю, потому что мой холодильник никогда не был так забит продуктами, как сейчас.

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Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Пока ограничения настолько строгие, что мне как теннисисту сложно что-то планировать и тяжело представить, что в короткие сроки это изменится. Думаю, когда число случаев заражения понизится, тогда можно будет заниматься на корте и уже составлять какой-то план по тренировкам, решать, как набирать форму.

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Сейчас мы не знаем, куда мы движемся. Для всех игроков это состояние неопределенности. Нам нужно быть аккуратными, чтобы оставаться в физической форме и не набрать лишний вес. Теннисные турниры проходят по всему миру, так что пройдет какое-то время, прежде чем соревнования возобновят. Я никогда не откладываю далеко теннисную ракетку. Когда у меня отпуск, то я не занимаюсь недели две максимум. Я уже скучаю по теннису. В первую очередь, по физическим нагрузкам и, конечно же, по соревнованиям. В нас живет этот адреналин. После того, как ограничения будут отменены, безусловно, я отправлюсь играть, а также встречусь со всей своей семьей. И однозначно схожу поесть в ресторан”.

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Источник:

beinsports.com

Фото: Instagram.