В Великобритании на поддержку тенниса выделили 20 млн фунтов

В Великобритании поддержат теннисистов за пандемии коронавирус

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Источник – btu.org.ua.

Ассоциация лаун-тенниса (национальная федерация британского тенниса, LTA) одобрила пакет поддержки для игроков, тренеров и клубов в размере 20 млн фунтов.

Об этом сообщает BTU.

Финансы будут направлены тем, кто из-за распространения коронавирус лишился большей части дохода. В список этих людей входят не только работники различных теннисных клубов, но и профессиональные игроки и тренеры.

Так, на материальную поддержку тренеров выделят около 4 млн, а гранты предусматривают финансовую помощь британским теннисистам в ATP/WTА-турах, которые занимают 101-750-е места в одиночном рейтинге и 101-250-е – в парном.

Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.