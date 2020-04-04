В Великобритании на поддержку тенниса выделили 20 млн фунтов

В Великобритании поддержат теннисистов за пандемии коронавирус
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Источник – btu.org.ua.
Ассоциация лаун-тенниса (национальная федерация британского тенниса, LTA) одобрила пакет поддержки для игроков, тренеров и клубов в размере 20 млн фунтов.
Об этом сообщает BTU.
Финансы будут направлены тем, кто из-за распространения коронавирус лишился большей части дохода. В список этих людей входят не только работники различных теннисных клубов, но и профессиональные игроки и тренеры.
Так, на материальную поддержку тренеров выделят около 4 млн, а гранты предусматривают финансовую помощь британским теннисистам в ATP/WTА-турах, которые занимают 101-750-е места в одиночном рейтинге и 101-250-е – в парном.
Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.