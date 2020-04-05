Бьянка Андрееску: “Я начала собственную программу развития и она уже изменила мою жизнь к лучшему”

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

Канадка рассказала о положительных сторонах паузы в теннисном сезоне



Из-за пандемии коронавируса возобновление теннисных турниров перенесено на 13 июля.

“Очень тяжело не заниматься тем, что любишь, но мы не можем контролировать то, с чем столкнулся весь мир сегодня. Мы только можем реагировать на происходящее. Мы можем позволить нашему страху управлять нами или мы можем действовать решительно и сообща, поддерживая друг друга ради общей безопасности.

Мы также можем использовать это время для того, что проводить его с семьёй, наладить связь, которой раньше не было или укрепить с ней отношения и создать новые моменты для воспоминаний. Это время также можно использовать для того, чтобы заняться чем-нибудь и, возможно, это в будущем может стать новым хобби. Мы можем работать над собой. Я начала собственную программу развития и она уже изменила мою жизнь к лучшему”.

Канадка также рассказала, что много читает и смотрит стримы в интернете и пока ещё не увлеклась съёмкой видео для Tik Tok, но призналась, что увлеклась музыкой.

“Я работаю над битами. Пение или читку рэпа я оставлю своим друзьям. Всё, что я создаю, это для рэпа, хип-хопа или R&B, потому что именно такой жанр музыки мне нравится слушать. Я снова стала играть на гитаре. Впервые попробовала этот инструмент, когда была моложе, но последние четыре года из-за постоянных тренировок, путешествий, у меня не было времени на неё. Приятно вернуться к старому хобби и хотя у меня получается не очень, я удивлена, что помню хоть что-то”.

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Источник:

fashionmagazine.com