Элина Свитолина: “Если бы мы с Монфисом поменялись местами, ему было бы легче”

Новости
01.04.20 21:18
Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"
01.04.20 19:00
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
01.04.20 18:20
ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля
01.04.20 18:02
Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира
Теннисисты рассказали о себе и друг о друге в блиц-интервью от “Tennis”.
В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?
ГМ: Веселая, добрая и особенная.
ЭС: Веселый, энергичный (все время) и щедрый.
Твоя самая плохая привычка?
ГМ: Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!
ЭС: Наверное, что я везде разбрасываю вещи.
До конца жизни ты можешь есть только одно блюдо, какое?
ГМ: Очень просто, спагетти.
ЭС: Это был бы борщ.
Ты тот человек, который любит планировать, или «свободная душа»?
ГМ: Свободная душа.
ЭС: Я планирую, однозначно.
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Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?
ГМ: Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы у обоих, потому что Элина, как по мне, слишком серьезная. А я слишком расслабленный, как для нее.
ЭС: Ему бы явно было легче!
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Источник:
tennis.com
Фото: Instagram.