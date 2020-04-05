Элина Свитолина: “Если бы мы с Монфисом поменялись местами, ему было бы легче”

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Теннисисты рассказали о себе и друг о друге в блиц-интервью от “Tennis”.



В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?

ГМ: Веселая, добрая и особенная.

ЭС: Веселый, энергичный (все время) и щедрый.

Твоя самая плохая привычка?

ГМ: Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!

ЭС: Наверное, что я везде разбрасываю вещи.

До конца жизни ты можешь есть только одно блюдо, какое?

ГМ: Очень просто, спагетти.

ЭС: Это был бы борщ.

Ты тот человек, который любит планировать, или «свободная душа»?

ГМ: Свободная душа.

ЭС: Я планирую, однозначно.

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Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?

ГМ: Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы у обоих, потому что Элина, как по мне, слишком серьезная. А я слишком расслабленный, как для нее.

ЭС: Ему бы явно было легче!

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Источник:

tennis.com

Фото: Instagram.