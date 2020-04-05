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Теннис

Элина Свитолина: “Если бы мы с Монфисом поменялись местами, ему было бы легче”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисисты рассказали о себе и друг о друге в блиц-интервью от “Tennis”.

В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?
ГМ: Веселая, добрая и особенная.
ЭС: Веселый, энергичный (все время) и щедрый.

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Твоя самая плохая привычка?
ГМ: Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!
ЭС: Наверное, что я везде разбрасываю вещи.

До конца жизни ты можешь есть только одно блюдо, какое?
ГМ: Очень просто, спагетти.
ЭС: Это был бы борщ.

Ты тот человек, который любит планировать, или «свободная душа»?
ГМ: Свободная душа.
ЭС: Я планирую, однозначно.

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Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?
ГМ: Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы у обоих, потому что Элина, как по мне, слишком серьезная. А я слишком расслабленный, как для нее.
ЭС: Ему бы явно было легче!

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Источник:
tennis.com

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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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