Петра Квитова: “Я бы выбрала ещё один титул Большого Шлема, чем золото на Олимпиаде”

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Чешская теннисистка ответила на вопросы своих болельщиков в Instagram
Двенадцатая ракетка мира провела рубрику “Вопрос-ответ” в своём аккаунте в Instagram, ответив на различные вопросы подписчиков.
– По какому турниру в грунтовой серии ты будешь скучать больше всего?
– Конечно же, по Ролан Гаррос, но и по Штутгарту с Мадридом, как и по всей грунтовой части сезона.
– Планируешь играть с кем-нибудь в парном разряде?
– Не планирую.
– Любимые сериалы?
– “Ordinace v růžové zahradě” и “Slunečná”. Это чешские сериалы.
– Кто твой любимый певец?
– Я люблю Эда Ширана и, конечно же, Pink.
– Какие виды спорта тебе нравятся, помимо тенниса?
– Футбол и хоккей.
– Кто была твоя любимая теннисистка в детстве?
– Мартина Навратилова.
– Как у тебя получается оставаться такой позитивной?
– Я очень хороша в этом, когда сталкиваюсь с непростыми моментами. Я всегда спокойна, стараюсь думать о другом и фокусируюсь на своих целях.
– Делаешь упражнения дома?
– Конечно, я каждый день бегаю и занимаюсь. Я постоянно общаюсь со своим фитнес-тренером, так что у меня нет выхода.
Золотая медаль на Олимпийских играх или ещё один титул Большого Шлема?
Ух ты! Сложный вопрос. Я бы выбрала победу на турнире Большого Шлема.
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– Лучшая подруга в чешском теннисе?
– Это Барбора Стрыцова.
– Федерер или Надаль?
– Конечно же, оба.
– Любимая испанская теннисистка?
– Безусловно, это великая Карла Суарес-Наварро.
– Какие места в Чехии ты бы посоветовала посетить, кроме Праги?
– Чески-Крумлов и, конечно же, всемирно известный Фульнек.
– Самая важная победа в твоей карьере?
– Два титула на Уимблдоне.
– Что думаешь о возвращении Ким Клейстерс?
– Она – великая чемпионка, и я желаю ей всего самого наилучшего.
– Предпочитаешь смотреть или играть в теннис?
– Играть! Когда я смотрю, очень нервничаю, особенно во время Кубка Федерации.
– Владеешь другими языками?
– Я разговариваю на чешском (конечно же), английском и изучала русский язык в школе.
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Фото: Instagram.