Воскресенье, 5 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисПетра Квитова: “Я бы выбрала ещё один титул Большого Шлема, чем золото на Олимпиаде”
Теннис

Петра Квитова: “Я бы выбрала ещё один титул Большого Шлема, чем золото на Олимпиаде”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 12:01

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

01.04.20 21:18

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

01.04.20 19:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

01.04.20 18:20

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Чешская теннисистка ответила на вопросы своих болельщиков в Instagram

Двенадцатая ракетка мира провела рубрику “Вопрос-ответ” в своём аккаунте в Instagram, ответив на различные вопросы подписчиков.

– По какому турниру в грунтовой серии ты будешь скучать больше всего?
– Конечно же, по Ролан Гаррос, но и по Штутгарту с Мадридом, как и по всей грунтовой части сезона.

Читайте также:  Бывшая четвертая ракетка мира завершила карьеру

– Планируешь играть с кем-нибудь в парном разряде?
– Не планирую.

– Любимые сериалы?
– “Ordinace v růžové zahradě” и “Slunečná”. Это чешские сериалы.

– Кто твой любимый певец?
– Я люблю Эда Ширана и, конечно же, Pink.

– Какие виды спорта тебе нравятся, помимо тенниса?
– Футбол и хоккей.

– Кто была твоя любимая теннисистка в детстве?
– Мартина Навратилова.

– Как у тебя получается оставаться такой позитивной?
– Я очень хороша в этом, когда сталкиваюсь с непростыми моментами. Я всегда спокойна, стараюсь думать о другом и фокусируюсь на своих целях.

– Делаешь упражнения дома?
– Конечно, я каждый день бегаю и занимаюсь. Я постоянно общаюсь со своим фитнес-тренером, так что у меня нет выхода.

Читайте также:  Свитолина встретилась с журналистами накануне турнира в Дохе

Золотая медаль на Олимпийских играх или ещё один титул Большого Шлема?
Ух ты! Сложный вопрос. Я бы выбрала победу на турнире Большого Шлема.

> Халеп, Квитова, Кербер и другие теннисистки отреагировали на отмену Уимблдона

– Лучшая подруга в чешском теннисе?
– Это Барбора Стрыцова.

– Федерер или Надаль?
– Конечно же, оба.

– Любимая испанская теннисистка?
– Безусловно, это великая Карла Суарес-Наварро.

– Какие места в Чехии ты бы посоветовала посетить, кроме Праги?
– Чески-Крумлов и, конечно же, всемирно известный Фульнек.

Читайте также:  Свитолина и Ястремская сыграют на турнире в Майами

– Самая важная победа в твоей карьере?
– Два титула на Уимблдоне.

– Что думаешь о возвращении Ким Клейстерс?
– Она – великая чемпионка, и я желаю ей всего самого наилучшего.

– Предпочитаешь смотреть или играть в теннис?
– Играть! Когда я смотрю, очень нервничаю, особенно во время Кубка Федерации.

– Владеешь другими языками?
– Я разговариваю на чешском (конечно же), английском и изучала русский язык в школе.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина показала, как правильно качать пресс дома

Бьянка Андрееску: “Я начала собственную программу развития и она уже изменила мою жизнь к лучшему”

Элина Свитолина: “Если бы мы с Монфисом поменялись местами, ему было бы легче”

Симона Халеп: “Собираюсь ничего не делать ещё ближайший месяц.”

Андрей Медведев: “Теннисный мир без Долгополова не такой яркий”

Закрыть