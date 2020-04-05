Петра Квитова: “Я бы выбрала ещё один титул Большого Шлема, чем золото на Олимпиаде”

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Чешская теннисистка ответила на вопросы своих болельщиков в Instagram



Двенадцатая ракетка мира провела рубрику “Вопрос-ответ” в своём аккаунте в Instagram, ответив на различные вопросы подписчиков.

– По какому турниру в грунтовой серии ты будешь скучать больше всего?

– Конечно же, по Ролан Гаррос, но и по Штутгарту с Мадридом, как и по всей грунтовой части сезона.

– Планируешь играть с кем-нибудь в парном разряде?

– Не планирую.

– Любимые сериалы?

– “Ordinace v růžové zahradě” и “Slunečná”. Это чешские сериалы.

– Кто твой любимый певец?

– Я люблю Эда Ширана и, конечно же, Pink.

– Какие виды спорта тебе нравятся, помимо тенниса?

– Футбол и хоккей.

– Кто была твоя любимая теннисистка в детстве?

– Мартина Навратилова.

– Как у тебя получается оставаться такой позитивной?

– Я очень хороша в этом, когда сталкиваюсь с непростыми моментами. Я всегда спокойна, стараюсь думать о другом и фокусируюсь на своих целях.

– Делаешь упражнения дома?

– Конечно, я каждый день бегаю и занимаюсь. Я постоянно общаюсь со своим фитнес-тренером, так что у меня нет выхода.

Золотая медаль на Олимпийских играх или ещё один титул Большого Шлема?

Ух ты! Сложный вопрос. Я бы выбрала победу на турнире Большого Шлема.

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– Лучшая подруга в чешском теннисе?

– Это Барбора Стрыцова.

– Федерер или Надаль?

– Конечно же, оба.

– Любимая испанская теннисистка?

– Безусловно, это великая Карла Суарес-Наварро.

– Какие места в Чехии ты бы посоветовала посетить, кроме Праги?

– Чески-Крумлов и, конечно же, всемирно известный Фульнек.

– Самая важная победа в твоей карьере?

– Два титула на Уимблдоне.

– Что думаешь о возвращении Ким Клейстерс?

– Она – великая чемпионка, и я желаю ей всего самого наилучшего.

– Предпочитаешь смотреть или играть в теннис?

– Играть! Когда я смотрю, очень нервничаю, особенно во время Кубка Федерации.

– Владеешь другими языками?

– Я разговариваю на чешском (конечно же), английском и изучала русский язык в школе.

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Фото: Instagram.