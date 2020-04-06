Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

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Немецкий теннисист пообщался со своими подписчиками во время паузы в Туре.
Сколько раз в неделю ты занимаешься физической подготовкой?
– 6 раз в неделю, дважды в день.
Твой любимый теннисный стадион?
– Арена О2 в Лондоне прекрасна.
С кем из теннисистов ты мечтаешь сыграть в паре?
– Уже сыграл, с Роджером Федерером.
Кто твой лучший друг в теннисном Туре? Брата называть нельзя.
– Вот этот клоун, Марсело Мело.
Твой спортивный кумир?
– Дуэйн Уэйд.
Твой самый особенный кубок?
– Кубок чемпиона ATP Finals.
Твой самый любимый матч, в котором ты сыграл?
– Моя первая победа над Роджером в Германии.
Самый романтичный поступок, который ты совершил ради Бренды?
– Думаю, вам нужно спросить её.
Деньги или настоящая любовь. Сделай выбор.
– Без любви тебе деньги не нужны.
Где твои собаки?
– Всегда по близости.
Твое любимое животное?
– Лев, хотя я люблю всех животных.
Тебе нравится Мексика?
– Мой опыт тут был одним из лучших в моей жизни, которые мне пришлось пережить. Люблю эту страну.
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Источник:
instagram.com/alexzverev123/
Фото: Getty Images.