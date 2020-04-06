Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

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Роджер Федерер – победитель турнира первых ракеток мира в ATP

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Немецкий теннисист пообщался со своими подписчиками во время паузы в Туре.



Сколько раз в неделю ты занимаешься физической подготовкой?

– 6 раз в неделю, дважды в день.

Твой любимый теннисный стадион?

– Арена О2 в Лондоне прекрасна.

С кем из теннисистов ты мечтаешь сыграть в паре?

– Уже сыграл, с Роджером Федерером.

Кто твой лучший друг в теннисном Туре? Брата называть нельзя.

– Вот этот клоун, Марсело Мело.

Твой спортивный кумир?

– Дуэйн Уэйд.

Твой самый особенный кубок?

– Кубок чемпиона ATP Finals.

Твой самый любимый матч, в котором ты сыграл?

– Моя первая победа над Роджером в Германии.

Самый романтичный поступок, который ты совершил ради Бренды?

– Думаю, вам нужно спросить её.

Деньги или настоящая любовь. Сделай выбор.

– Без любви тебе деньги не нужны.

Где твои собаки?

– Всегда по близости.

Твое любимое животное?

– Лев, хотя я люблю всех животных.

Тебе нравится Мексика?

– Мой опыт тут был одним из лучших в моей жизни, которые мне пришлось пережить. Люблю эту страну.





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Источник:

instagram.com/alexzverev123/

Фото: Getty Images.