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Теннис

Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

Евгений НикитюкНет комментариев
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Немецкий теннисист пообщался со своими подписчиками во время паузы в Туре.

Сколько раз в неделю ты занимаешься физической подготовкой?
– 6 раз в неделю, дважды в день.

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Твой любимый теннисный стадион?
– Арена О2 в Лондоне прекрасна.

С кем из теннисистов ты мечтаешь сыграть в паре?
– Уже сыграл, с Роджером Федерером.

Кто твой лучший друг в теннисном Туре? Брата называть нельзя.
– Вот этот клоун, Марсело Мело.

Твой спортивный кумир?
– Дуэйн Уэйд.

Твой самый особенный кубок?
– Кубок чемпиона ATP Finals.

Твой самый любимый матч, в котором ты сыграл?
– Моя первая победа над Роджером в Германии.

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Самый романтичный поступок, который ты совершил ради Бренды?
– Думаю, вам нужно спросить её.

Деньги или настоящая любовь. Сделай выбор.
– Без любви тебе деньги не нужны.

Где твои собаки?
– Всегда по близости.

Твое любимое животное?
– Лев, хотя я люблю всех животных.

Тебе нравится Мексика?
– Мой опыт тут был одним из лучших в моей жизни, которые мне пришлось пережить. Люблю эту страну.
Александр Зверев ответил на вопросы болельщиков в Instagram

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Источник:
instagram.com/alexzverev123/

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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