Как Александр Долгополов выиграл свой первый титул ATP (ВИДЕО)

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В 2011 году на турнире в Умаге украинец оформил свой дебютный титул в АТР-туре в одиночной сетке.



Украинец впервые стал чемпионом турнира ATP в 2011 году в одиночном разряде, когда выиграл соревнования серии ATP 250 в Хорватии.

22-летний Александр Долгополов приехал на турнир в Умаге в статусе 26-й ракетки мира.

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На пути к званию чемпиона украинец обыграл: итальянца Филиппо Воландри, испанца Альберта Рамоса-Виноласа, испанца Хуана Карлоса Ферреро, а в финале оформил победу над 31-й ракеткой мира Марином Чиличем: 6-4, 3-6, 6-3.

На сегодняшний день на счету Александра Долгополова 3 титула ATP в одиночном разряде (Умаг-2011, Вашингтон-2012, Буэнос-Айрес-2017) и парный титул на Мастерсе в Индиан-Уэллс в 2011 году.

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Фото: AP Photo.