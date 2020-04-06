Младенович и Цонга отдали свои спортивные вещи на благотворительный аукцион

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Роджер Федерер – победитель турнира первых ракеток мира в ATP

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

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Французы присоединилась к акции Adidas для помощи медицинским учреждениям в своей стране



Французские теннисисты, как и представители других видов спорта, которые выступают в экипировке Adidas, предоставили собственные вещи в благотворительном аукционе, вырученные деньги из которого будут направлены в Фонд больниц для покупки медицинского оборудования и других необходимых средств для борьбы с коронавирусом во Франции.

Кристина Младенович отдала свою форму, кроссовки и ракетку, а Жо-Вилфрид Цонга предоставил футболку, в которой победил Роджера Федерера в 2014 году на турнире в Торонто. Аукцион продлится до 12 апреля. Отметим, что во Франции на сегодняшний день подтверждено более 90 тысяч заболевших коронавирусом, в том числе больше 8 тысяч смертей.

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Avec les athlètes de la famille @adidasFR, nous souhaitons aider le corps médical. Nous lançons une grande vente aux enchères de nos tenues au profit de @FondationHPHF. Rendez vous sur https://t.co/OeFEzN8kse

Où vous pourrez retrouver ma raquette,robe et chaussures! #hometeam pic.twitter.com/xeM89Sj9z3 — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) April 2, 2020

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