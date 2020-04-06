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Младенович и Цонга отдали свои спортивные вещи на благотворительный аукцион

Евгений НикитюкНет комментариев
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Французы присоединилась к акции Adidas для помощи медицинским учреждениям в своей стране

Французские теннисисты, как и представители других видов спорта, которые выступают в экипировке Adidas, предоставили собственные вещи в благотворительном аукционе, вырученные деньги из которого будут направлены в Фонд больниц для покупки медицинского оборудования и других необходимых средств для борьбы с коронавирусом во Франции.

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Кристина Младенович отдала свою форму, кроссовки и ракетку, а Жо-Вилфрид Цонга предоставил футболку, в которой победил Роджера Федерера в 2014 году на турнире в Торонто. Аукцион продлится до 12 апреля. Отметим, что во Франции на сегодняшний день подтверждено более 90 тысяч заболевших коронавирусом, в том числе больше 8 тысяч смертей.

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Источник: btu.org.ua
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