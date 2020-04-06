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Теннис

Роджер Федерер сделал заявление по поводу своего будущего

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роджер Федерер

Один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер успокоил своих поклонников относительно своих будущих выступлений.

После того, как из-за коронавируса было принято решение отменить Уимблдон и ряд крупных теннисных турниров, швейцарская легенда потеряла 3180 очков своего рейтинга, в связи с чем появились слухи о его возможном уходе из спорта.

«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году. Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году. Все происходящее только заставляет нас ценить наш спорт еще больше».

Напомним, Роджер Федерер является абсолютным рекордсменом по количеству побед травяного мэйджора (8 титулов).

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Тэги: коронавирусРоджер ФедерерУимблдон
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