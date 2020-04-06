Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСМИ: Испанская федерация работает над созданием национального летнего тура
Теннис

СМИ: Испанская федерация работает над созданием национального летнего тура

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 12:01

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

01.04.20 21:18

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

01.04.20 19:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

01.04.20 18:20

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Турниры могут состояться в случае продолжения паузы в теннисном сезоне

Из-за пандемии коронавируса официальный теннисный сезон ATP, WTA и ITF был приостановлен в начале марта, а его возобновление планируется 13 июля.

Читайте также:  Акапулько. Стивенс выбывает из борьбы, Юван уходит с матчболов в стартовом матче

По информации Marca, в теннисной федерации Испании этим летом хотят провести от восьми до десяти турниров среди местных игроков, в том числе представителей Топ-100. Если пауза продолжится, эти турниры могут послужить подготовкой испанцев к US Open и будут проходить в различных теннисных клубах страны.

Дополнительным фактором, который может помочь провести данную серию соревнований, является один миллион евро, который Федерация получила за победу испанцев в Финале Кубка Дэвиса в прошлом году.

Читайте также:  Рохэмптон. Снигур сыграет в четвертьфинале соревнований

На сегодняшний день в Испании зафиксировано более 130 тыс. случаев заболевания коронавирусом (второе место ко количеству заболевших во всём мире), в том числе больше 12 тыс. смертей.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.marca.com

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Томми Хаас: “Мы были буквально первыми в мире спорта, кто принял решение об отмене турнира”

Как Александр Долгополов выиграл свой первый титул ATP (ВИДЕО)

Петра Квитова: “Я бы выбрала ещё один титул Большого Шлема, чем золото на Олимпиаде”

Свитолина показала, как правильно качать пресс дома

Бьянка Андрееску: “Я начала собственную программу развития и она уже изменила мою жизнь к лучшему”

Закрыть