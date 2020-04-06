СМИ: Испанская федерация работает над созданием национального летнего тура

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Турниры могут состояться в случае продолжения паузы в теннисном сезоне



Из-за пандемии коронавируса официальный теннисный сезон ATP, WTA и ITF был приостановлен в начале марта, а его возобновление планируется 13 июля.

По информации Marca, в теннисной федерации Испании этим летом хотят провести от восьми до десяти турниров среди местных игроков, в том числе представителей Топ-100. Если пауза продолжится, эти турниры могут послужить подготовкой испанцев к US Open и будут проходить в различных теннисных клубах страны.

Дополнительным фактором, который может помочь провести данную серию соревнований, является один миллион евро, который Федерация получила за победу испанцев в Финале Кубка Дэвиса в прошлом году.

На сегодняшний день в Испании зафиксировано более 130 тыс. случаев заболевания коронавирусом (второе место ко количеству заболевших во всём мире), в том числе больше 12 тыс. смертей.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости



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Источник:

www.marca.com