Томми Хаас: “Мы были буквально первыми в мире спорта, кто принял решение об отмене турнира”

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Экс-теннисист и директор объединенного чемпионата в Индиан-Уэллс рассказал, почему организаторы не стали проводить соревнования.



8 марта стало известно об отмене соревнований “BNP Paribas Open” в Индиан-Уэллс. Это был первый столь крупный теннисный турнир, который не смог стартовать этой весной из-за вспышки коронавируса.

“Я даже не знаю, с чего начать, потому что очевидно, есть много разных деталей, которые были учтены. Обычно я приезжаю в Индиан-Уэллс за 2 – 2,5 недели до начала турнира, чтобы убедиться, что все идет как нужно, чтобы обсудить со всей командой, которая проделывает огромную работу, как все подготовить. За неделю до турнира АТР / WTA здесь проходят соревнования «Oracle Challenger Series». Как раз во время турнира, на 2 или 3 день после его начала, мы стали все чаще и чаще слышать о зарегистрированных случаях Covid-19, и тема коронавируса становилась все более серьезной. Думаю, это был как раз тот период, когда ситуация в Италии действительно начала ухудшаться.

Мы знали, что к нам приедет много болельщиков со всего мира. Мой босс Ларри Эллисон и его потрясающая команда медицинских экспертов общалась с нами, чтобы узнать нашу точку зрения. Какие шаги мы собирались предпринять? Было много разных эмоций. Мы также начали общаться по этому поводу с властями Калифорнии.

Вдруг начали появляться случаи в Сан-Франциско. Туда прибыл круизный корабль. Так что, начались какие-то действия. В долине Коачелла не было ни одного случая вплоть до ночи субботы, а квалификация на турнире стартовала в понедельник. Как только мы услышали, что есть первый случай и власти Риверсайда ввели чрезвычайное положение, тогда мы поняли, что это первые опасные сигналы. К тому же, у нас уже состоялись разговоры с экспертами, когда мы обсуждали возможные события, а также мы беседовали с Ларри. К мистеру Эллисону информация поступала чуть раньше, чем к нам. Он общался со многими интересными людьми, которые говорили ему, мол, как только у вас будет первый случай, вам нужно начать смотреть на эту ситуацию под другим углом. И во время обсуждений мы также учитывали тот факт, что турнир длится две недели.



Во время квалификации в теннисный комплекс приезжают где-то 15 тысяч людей. В первый уикэнд здесь собираются 40 тысяч людей в непосредственной близости друг от друга. Да, это все равно комплекс под открытым воздухом, а не в помещении. Нам сразу сказали, что это негативный фактор, когда люди сидят на голове друг у друга в помещении. Но игры в NBA продолжались и на них приходили зрители. Хоккей, NHL, везде продолжали играть. И тогда все еще были разговоры о таком варианте, когда, возможно, зрителей не будет на матчах. Так что, мы думали и над таким сценарием.

Мы рассматривали вариант, при котором болбои будут работать в перчатках, они не будут касаться полотенец, все игроки будут сами этим заниматься. Мы рассматривали любую возможность. И это уже не касалось того, чтобы нам придумать для болельщиков, для спонсоров и игроков… Мы говорили только о том, как можно провести турнир, как нам справиться с этой ситуацией. Насколько это реально, проводить турнир без зрителей, но на котором все равно будут работать охрана и другие сотрудники, волонтеры, судьи на линии и так далее.

Все, что нужно, чтобы дело стало по-настоящему серьезным, – это один человек, которой заразится. И мы уж слишком большой турнир. Так что, ситуация для нас складывалась так, что как только будет подтвержден первый случай – и власти Риверсайда также объявят чрезвычайное положение – мы должны будем сказать, что турнира у нас не будет. Так сделать будет безопаснее. В то время еще ни один спортивный турнир не был отменен. Мы были буквально первыми, сидя в комнате всей командой мы просто чесали себе затылок, мол, а как мы пойдем к игрокам и скажем, что турнира не будет. Я уже собирался идти и проводить жеребьевку квалификации для женского турнира. Тогда я сказал, что нужно подождать еще полчаса, еще час. И потом уже я пришел и сказал: «Ребята, я сожалею, что должен вам это сообщить, но провести турнир у нас не получится». И в итоге это было лично наше решение. Нам бы очень помогло, если бы власти Калифорнии или наш губернатор мистер Ньюсом сказали бы, мол, у нас чрезвычайное положение, мы не можем больше проводить никакие спортивные мероприятия. Тогда нам просто нельзя было бы проводить наш турнир. Так что, это действительно зависело от нас. И дальше нам нужно было уже объясняться с игроками.

Опять же, игроки местами были немного шокированы в самом начале, но когда мы объяснили ситуацию, то они проявили большое понимание. В первую очередь речь идет о здоровье, здесь нет никаких сомнений. Нужно спасти жизни, это тоже не вызывает сомнений, при таких обстоятельствах всегда есть вещи более важного порядка. Здоровье – на первом месте. Это то, что важнее всего остального. Если оглядываться назад на то время, то это было очень трудное решение. Но сейчас мы однозначно видим, что это было абсолютно верное решение. Никаких вопросов и быть не может”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.