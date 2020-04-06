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Теннис

Во Франции хотят провести серию национальных турниров этим летом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ранее стало известно о планах теннисной федерации в Испании создать летний Тур в рамках подготовки к US Open.

Тренер и директор турнира в Лионе Тьерри Асьон планируют организовать грунтовые соревнования на французских кортах.

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В планах организаторов – создать летний грунтовый Тур, в рамках которого теннисисты из Франции и, возможно, соседних стран смогут подготовиться к выступлению на Ролан Гаррос. Планируется, что соревнования будут проходить в течение 1,5 месяца с конца июля на юге Франции. Принять участие в этом Туре смогут и теннисисты, и теннисистки.

Напомним, что турнир в Лионе, директором которого является Тьерри Асьон, не состоится в заявленные сроки с 17 мая по 23 июня из-за пандемии коронавируса. По словам Асьона, над проектом создания серии летних турниров они работают уже более 10 дней.

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Ранее о намерении провести летний Тур в Испании в рамках подготовки к US Open стало известно из местных СМИ.

Во Франции на сегодня зарегистрировано более 90 тысяч заболевших на COVID-19, более 8 тысяч – летальные.

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Источник:
lequipe.fr

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Фото: Open GDF Suez.

Источник: btu.org.ua
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