Во Франции хотят провести серию национальных турниров этим летом

Новости

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Ранее стало известно о планах теннисной федерации в Испании создать летний Тур в рамках подготовки к US Open.



Тренер и директор турнира в Лионе Тьерри Асьон планируют организовать грунтовые соревнования на французских кортах.

В планах организаторов – создать летний грунтовый Тур, в рамках которого теннисисты из Франции и, возможно, соседних стран смогут подготовиться к выступлению на Ролан Гаррос. Планируется, что соревнования будут проходить в течение 1,5 месяца с конца июля на юге Франции. Принять участие в этом Туре смогут и теннисисты, и теннисистки.

Напомним, что турнир в Лионе, директором которого является Тьерри Асьон, не состоится в заявленные сроки с 17 мая по 23 июня из-за пандемии коронавируса. По словам Асьона, над проектом создания серии летних турниров они работают уже более 10 дней.

> Элина Свитолина завершила сотрудничество с французским тренером

Ранее о намерении провести летний Тур в Испании в рамках подготовки к US Open стало известно из местных СМИ.

Во Франции на сегодня зарегистрировано более 90 тысяч заболевших на COVID-19, более 8 тысяч – летальные.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

lequipe.fr

Фото: Open GDF Suez.