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Теннис

Энди Роддик начал работать на телевидении

Андрей ОгородникНет комментариев
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Энди Роддик

Известнейший в прошлом американский теннисист Энди Роддик начал телевизионную карьеру.

Как сообщает SBJ, экс-первая ракетка мира получила должность “дистанционного эксперта” на популярном канале Tennis Channel.

“Я увидел, что ребята делают многое, чтобы в условия карантина сохранить интерес людей к теннису, и решил помочь. Был согласен на любую работу. Карантин – это важно. Правда я технический бездарь, они мне всё дистанционно настраивали”.

Напомним, за свою карьеру Энди Роддик выиграл 32 теннисных турнира, а также становился победителем US Open. Трижды американец уступал в финале Уимблдона, причем трижды Роджеру Феддереру.

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Тэги: карантинкоронавирусРоджер ФедерерЭнди Роддик
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