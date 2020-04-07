Энди Роддик начал работать на телевидении

Известнейший в прошлом американский теннисист Энди Роддик начал телевизионную карьеру.

Как сообщает SBJ, экс-первая ракетка мира получила должность “дистанционного эксперта” на популярном канале Tennis Channel.

“Я увидел, что ребята делают многое, чтобы в условия карантина сохранить интерес людей к теннису, и решил помочь. Был согласен на любую работу. Карантин – это важно. Правда я технический бездарь, они мне всё дистанционно настраивали”.

Напомним, за свою карьеру Энди Роддик выиграл 32 теннисных турнира, а также становился победителем US Open. Трижды американец уступал в финале Уимблдона, причем трижды Роджеру Феддереру.