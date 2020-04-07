Голосование: Эшли Барти – Амели Моресмо. Турнир первых ракеток мира

Новости

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Марианна Закарлюк: "Отменила бы все турниры до сентября и дала бы возможность игрокам пожить жизнью нормальных людей"

Роджер Федерер – победитель турнира первых ракеток мира в ATP

Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга WTA от портала EURO.com.ua.



Каждый день голосуйте за победителя пары и по итогам всех раундов мы узнаем имя нашей чемпионки!

> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за свою фаворитку (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ПЕРВЫЙ КРУГ

Эшли БАРТИ (Австралия) – Амели МОРЕСМО (Франция)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

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