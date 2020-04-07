Организаторы турнира в Мадриде проведут виртуальный теннисный чемпионат

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Голосование: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Турнир первых ракеток мира
Теннисисты заменят ракетку на игровой пульт и будут соревноваться друг с другом с благотворительной целью.
16 участников одиночного разряда в каждой из сеток ATP и WTA будут распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место. Кроме того, в выставочных матчах примут участие теннисисты и авторы контента в игровом мире.
Официальные соревнования и выставочные игры пройдут с 27 по 30 апреля. Главная цель, по словам организаторов, – это собрать деньги и помочь игрокам, которые сейчас нуждаются в финансовой поддержке. Каждая сетка турнира получит по 150 тысяч евро призовых, а победители смогут решить, какую сумму они передадут на нужды теннисистов. Кроме того, еще 50 тысяч евро будут также использованы в благотворительных целях.
Все болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, по телевидению и на страницах турнира в соцсетях. Организаторы обещают уже в ближайшее время назвать состав участников.
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Источник:
madrid-open.com