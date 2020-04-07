Стаховский: Мне отец предлагал таблетки, но я никогда не брал

Отец спортсмена является профессором
#Стаховский, #допинг
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Сергей Стаховский никогда не принимал таблеток, которые ему предлагал отец-профессор.
Об этом заявил сам спортсмен.
“Я всегда боялся. У меня папа профессор и он постоянно предлагал какие-то таблетки, как врач. Но я никогда не брал. Мы говорим о допинге, как о нечто сумасшедшее. Допинг по факту помогает быстрее восстанавливаться, мышечному росту, в зависимости от того, что ты принимаешь. Но он не выиграет за тебя”, – сказал Стаховский.
Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.
Источник: champion.com.ua