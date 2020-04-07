Стаховский: Мне отец предлагал таблетки, но я никогда не брал

Отец спортсмена является профессором

#Стаховский, #допинг

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский никогда не принимал таблеток, которые ему предлагал отец-профессор.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я всегда боялся. У меня папа профессор и он постоянно предлагал какие-то таблетки, как врач. Но я никогда не брал. Мы говорим о допинге, как о нечто сумасшедшее. Допинг по факту помогает быстрее восстанавливаться, мышечному росту, в зависимости от того, что ты принимаешь. Но он не выиграет за тебя”, – сказал Стаховский.