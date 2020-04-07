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Теннис

Стаховский: У нас есть президент, который ни на что не влияет

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Теннисист высказался о работе президента Украины

#Стаховский, #Зеленский

Источник – Чемпион.

Президент Украины Владимир Зеленский в государстве ни на что по факту не влияет.

Об этом заявил теннисист Сергей Стаховский.

“Зеленский не влияет ни на что по факту. У нас есть президент, который ни на что не влияет.

Он видит желание Путина о примирении, а через два дня у нас самая большая агрессия за три года”, – сказал Стаховский.

Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.

Источник: champion.com.ua
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