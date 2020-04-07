Стаховский: У нас есть президент, который ни на что не влияет

Теннисист высказался о работе президента Украины

#Стаховский, #Зеленский

Источник – Чемпион.

Президент Украины Владимир Зеленский в государстве ни на что по факту не влияет.

Об этом заявил теннисист Сергей Стаховский.

“Зеленский не влияет ни на что по факту. У нас есть президент, который ни на что не влияет.

Он видит желание Путина о примирении, а через два дня у нас самая большая агрессия за три года”, – сказал Стаховский.