Australian Open-2021 может состояться без зрителей

Australian Open может состояться при пустых трибунах
#Australian Open
Источник – ua.tribuna.com.
Australian Open рассматривает возможность проведения турнира-2021 без зрителей.
Об этом сообщает Tennis Channel.
Сообщается, что кроме отсутствия зрителей турнир может организовать для приезжих игроков изоляцию в мельбурнських отелях.
Также сообщается, что Australian Open-2020 установил рекорд посещаемости среди всех турниров Grand Slam (более 812 000 человек).
Напомним, организаторы US Open не планируют переносить турнир.
Источник: champion.com.ua