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Теннис

Australian Open-2021 может состояться без зрителей

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Australian Open может состояться при пустых трибунах

#Australian Open

Источник – ua.tribuna.com.

Australian Open рассматривает возможность проведения турнира-2021 без зрителей.

Об этом сообщает Tennis Channel.

Сообщается, что кроме отсутствия зрителей турнир может организовать для приезжих игроков изоляцию в мельбурнських отелях.

Также сообщается, что Australian Open-2020 установил рекорд посещаемости среди всех турниров Grand Slam (более 812 000 человек).

Напомним, организаторы US Open не планируют переносить турнир.

Источник: champion.com.ua
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