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Теннис

Голосование: Моника Селеш – Трейси Остин. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга WTA от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победительницу пары и по итогам всех раундов мы узнаем имя нашей чемпионки!

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> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за свою фаворитку (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ПЕРВЫЙ КРУГ
Моника СЕЛЕШ (США) – Трейси ОСТИН (США)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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