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Теннис

Рафаэль Надаль отдаст на благотворительность свою футболку

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая ракетка мира поддержал акцию, которую начали организаторы Чемпионата Испании по баскетболу.

Рафаэль Надаль присоединился к другим испанским спортсменам, которые решили отдать на благотворительный аукцион свою экипировку. Надаль в качестве лота представил свою футболку с прошлогоднего Ролан Гаррос.

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Вырученные деньги будут направлены в комитет Красного Креста в Испании. Напомним, что именно по инициативе Надаля и его друга баскетболиста Пау Газоля начался сбор средств среди спортсменов для испанского отделения гуманитарной организации.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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