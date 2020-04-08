Рафаэль Надаль отдаст на благотворительность свою футболку

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Вторая ракетка мира поддержал акцию, которую начали организаторы Чемпионата Испании по баскетболу.



Рафаэль Надаль присоединился к другим испанским спортсменам, которые решили отдать на благотворительный аукцион свою экипировку. Надаль в качестве лота представил свою футболку с прошлогоднего Ролан Гаррос.

Вырученные деньги будут направлены в комитет Красного Креста в Испании. Напомним, что именно по инициативе Надаля и его друга баскетболиста Пау Газоля начался сбор средств среди спортсменов для испанского отделения гуманитарной организации.

Aquí mi aportación para iniciativa de la acb. Yo les doy un objeto mio preciado 😉 y ellos tienen esta buena iniciativa dentro de #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria 💪🏻🏀💪🏻@acbcom 🙌🏻#CruzRojaResponde#NuestraMejorVictoria

¡¡Y lo dicho, a animarse !!#yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 8, 2020

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Фото: Getty Images.