Рафаэль Надаль отдаст на благотворительность свою футболку

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Вторая ракетка мира поддержал акцию, которую начали организаторы Чемпионата Испании по баскетболу.
Рафаэль Надаль присоединился к другим испанским спортсменам, которые решили отдать на благотворительный аукцион свою экипировку. Надаль в качестве лота представил свою футболку с прошлогоднего Ролан Гаррос.
Вырученные деньги будут направлены в комитет Красного Креста в Испании. Напомним, что именно по инициативе Надаля и его друга баскетболиста Пау Газоля начался сбор средств среди спортсменов для испанского отделения гуманитарной организации.
Aquí mi aportación para iniciativa de la acb. Yo les doy un objeto mio preciado 😉 y ellos tienen esta buena iniciativa dentro de #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria 💪🏻🏀💪🏻@acbcom 🙌🏻#CruzRojaResponde#NuestraMejorVictoria
¡¡Y lo dicho, a animarse !!#yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy
— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 8, 2020
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Фото: Getty Images.