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Стаховский назвал свою пенсию

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Сергей Стаховский прокомментировал свою пенсию

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский назвал свою пенсию, которую он будет получать от ATP.

Об этом рассказал сам теннисист.

“У меня есть пенсионные ATP – от 49 до 69 лет. Около 400-450 тыс долларов. Буду зарабатывать около 3-4 тыс долларов в месяц.

Хотя, я пролетел, ведь сейчас сумму подняли с 10 тысяч долларов до 65-70 тыс долларов в год. Там критерий – ты обязан выступить на 7 турнирах в основной сетке ATP в течение года”, – рассказал Стаховский.

Напомним, Стаховский поддержал отмену Уимблдона.

Источник: champion.com.ua
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