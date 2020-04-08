Стаховский: Предлагали слить матч на Australian Open

Сергей Стаховский прокомментировал договорные матчи в теннисе

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский назвал свой опыт договорных матчей.

Об этом рассказал сам украинский теннисист.

“На Australian Open ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тыс долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят “инвесторы” – бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя с корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься отогнать это.

После матча я пошел в TIU, она как раз недавно была создана. Сказал так и так, а они спрашивают, мол, кто это. Я говорю: Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – это пешка, люди, стоящие за ним, опасны, а у меня вся семья в Украине. Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому, – рассказал Стаховский.