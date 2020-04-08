Свитолина: Прошлый сезон был, как американские горки

Элина Свитолина прокомментировала трудности во время прошлого сезона

#Свитолина

Источник – isport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина указала на трудности прошлого сезона.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Сезон 2019 был как американские горки, у нас в теннисе даже есть такой термин – rollercoaster. Сначала я начинала очень неплохо, потом травмировала колено и сезон пошел на спад.

Если на старте я чувствовала, что смогу очень хорошо играть большие турниры, то полученная в феврале травма поставила под вопрос очень много игр, и в целом весь сезон”, – рассказала Свитолина.