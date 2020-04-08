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Теннис

Свитолина: Ради тенниса пожертвовала временем с семьей и друзьями

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Элина Свитолина прокомментировала жертвы ради тенниса

#Свитолина

Источник – isport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала самые тяжелые моменты в теннисе.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“В первую очередь спорт дал мне то место в жизни, которое у меня есть сейчас. В том числе и свободу. Все знакомства и возможности, которые у меня есть, чтобы двигаться вперед – все это дал спорт, и это большой труд. Но для этого приходилось жертвовать, в первую очередь – время с семьей и друзьями.

Даже сейчас, имея большую свободу, я максимум два раза в год приезжаю домой. Для меня это трудно, потому что я очень люблю проводить время с семьей в родной Одессе.

Теннисный сезон – один из самых длинных в спорте, мы играем с января по ноябрь, то есть почти целый год без перерывов, от турнира к турниру. Это сложно и утомляет психологически”, – рассказала Свитолина.

Ранее Свитолина показала, как правильно качать пресс дома.

Источник: champion.com.ua
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