В Германии планируют снять фильм о Борисе Беккере

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ТВ-канал RTL ведет работу над художественной лентой о юных годах жизни немецкого теннисиста.
Сообщается, что фильм с рабочим названием «Игрок» расскажет о первых шагах Беккера в спорте и его победе на Уимблдоне в 1985 году.
Пока продюсерам фильма пришлось прервать кастинги на главную роль из-за пандемии коронавируса. Сам Борис Беккер в комментарии журналистам отметил, что впервые слышит о работе над фильмом. «В целом, он открыт к сотрудничеству. С юридической точки зрения сложно выпустить кинобиографию, не уведомив его в первую очередь», – говорит адвокат теннисиста.
Напомним, в 2017 году на экраны вышел фильм о противостоянии Бьорна Борга и Джона Макинроя на Уимблдоне.
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Источник:
tennismagazin.de
Фото: Getty Images.